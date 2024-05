"En México no hay un cambio que puedes decir 'tienes jugadores para pelear la copa', podrás hacerlo porque serás local, tendrás a tu afición ahí, el mexicano no se achica, pero en futbol estamos hablando que hay un diferencia con los demás, futbolísticamente no lo veo, pero siempre va a imponer respeto".

ALEX AGUINAGA Y LA RENOVACIÓN DEL TRI

"No tienes otra opción, es ahora, mañana o... y siempre vamos a decir 'no es el momento', siempre pensé en el caso de Jimmy que le ayude, necesita un peso importante para poder imponer su personalidad, alguien más le pudo haber ayudado, no se trata de capacidad, como lo hizo Scaloni con Samuel y Aimar. ¿Es el momento? No hay más, lo que hacen es lo correcto".