Luego de la contundente victoria 3-1 de la selección de Uruguay ante la de Panamá en el debut de ambos conjuntos, en La Pelota al que Sabe Javier Zanetti dijo no sentirse sorprendido ante el marcador, debido a la director técnica de Marcelo Bielsa.

"Lo conozco muy bien (a Marcelo Bielsa), no me sorprende la actuación de Uruguay, creo que ganó el partido merecidamente, pero no fue fácil, pero luego creo que asume protagonismo y todos los partidos de Uruguay van a ser siempre de la misma manera".