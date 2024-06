"Santi hizo buen trabajo, debe estar tranquilo, hablé con él, de fluir, de no obsesionarse con goles, ayuda con o sin balón, tiene que disfrutar estar Copa América, tras el gran paso en Holanda todos deseamos que sea un delantero de época, pero hay que ir con calma es su primer torneo importante como titular y pronto llegarán muchos goles para él".

LESIÓN DE EDSON, NO DESGRACIA PARA JAIME LOZANO

"Es una baja sensible de confirmarse por todo lo que se manejó para la selección, su primer gran torneo, el hecho de ser capitán. Es para luchar y dedicarle todo lo que venga adelante, él ha expresado que quiere quedarse, ya veremos. Nos pasó con Malagón, ahora con Edson y el grupo se hace más fuerte, no lo veo como desgracia sino oportunidad para alguien más, hay que estar preparados y no quejarse".