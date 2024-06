"Con mucha importencia, manejamos todo el tiempo el partido, ellos ahí con un penal aprovecharon, sacaron ventaja, tuvimos la nuestra, no aprovechamos, nos vamos con mucha impotencia", señaló para TUDN al finalizar el juego.

"Así es esto, obviamente siempre buscamos ganar, hoy no se dio y el partido con Ecuador se nos achica un poco el margen, tenemos que buscar lo mismo, ganar".

JOHAN VÁSQUEZ NO VE INJUSTA LA DERROTA DEL TRI

Johan Vásquez comentó que México fue justo perdedor por no aprovechar las ocasiones de gol creadas, aunque sabe que el rival, la Vinotinto, solo buscó la desatención y la tuvo para ganar.

"No me gustaría decir amargado, porque vi la cara de mis compañeros, los conozco, dieron todo, dimos todos. Tampoco injusto, así es el futbol, te llegan una vez, dos veces y ellos la meten, nosotros llegamos 10 veces y no la metemos, tenemos que estar más atentos en los detallitos, porque ellos vienen a eso, una desatención y nos vacunan".