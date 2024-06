“Nos faltó contundencia, fue una noche de su portero, los salvó en un par de ocasiones y tenemos que controlar mejor los momentos del partido, el balón al área fue peligroso. Nos faltó mantener un poco más la pelota, jugar con la desesperación de ellos, habríamos tenido una oportunidad más; es la Copa América y no hay rival fácil”, indicó contundente Jaime Lozano posterior al México vs. Jamaica .

Jaime Lozano aún no tiene reporte médico de Edson Álvarez tras su lesión ante Jamaica

“Ya vamos a estar muy concentrados en Venezuela, no he visto su partido porque no me gusta pensar en el siguiente rival, pero llegando al hotel lo veré. Supe de la expulsión, que le dieron la vuelta a un partido haciendo un buen juego, nos conocemos, y la información está de sobra”, señaló el director técnico de la Selección Nacional de México.