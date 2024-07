Argentina vs. Colombia disputan la Final de la Copa América 2024 este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y la pasión comenzó a desbordarse la noche anterior al encuentro por las calles de esa ciudad.

En las calles no había otros colores que no fuera el azul y blanco, gente ataviada con la playera de Argentina y volcados hacia sus jugadores que buscan no sólo el título 16 de Argentina en la Copa América, sino también despedir de la mejor manera a Ángel di María.