Pareja de Maxi Araújo y ex de la Liga MX Femenil, golpeada por colombianos

Luis Gómez, padre de Leiza y suegro de Maxi Araújo, relató lo que sucedió en las tribunas del Bank of America Stadium y denunció que la parcialidad colombiana inició las agresiones físicas.

Leiza Gómez no solo es la pareja de Maxi Araújo, también militó con el Puebla dentro de la Liga MX Femenil, por lo que es un rostro conocido del futbol mexicano y una de las principales agredidas en el referido pleito.

"Se armó una escaramuza tres filas para atrás de nosotros y en la avalancha que hicieron le pegaron a las mujeres y niños. Había una señora con un niño que le pegaron y mi hija la vio y la fue a ayudar, porque ella no daba la mujer. En eso le pegan a mi hija. Y bueno... a los uruguayos no nos corre agua por las venas, y bueno empezó todo ahí", explicó Luis Gómez para Carve Deportiva.

"Fue feo porque le pegaron a otros compañeros, las provocaciones. No está bueno lo que pasó, pero no saben todo lo que pasamos nosotros en todo el estadio. Tuvieron que aguantar aguantar hasta que ya no se pudo más", agregó Gómez.