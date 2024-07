“Pero lo de Boca mejor escóndalo, fue uno de sus peores papelones como entrenador”, contestó Faitelson e incluso aseguró que hasta él “hubiera hecho campeón a Boca en aquella época (2006)”, palabras que encendieron a La Volpe que se fue con todo contra su compañero, a quien le pidió que no le hable de futbol porque no sabe.

“¿Vos? Si vos no podrías dirigir ni en la puerta de tu casa, ni en tu patio, ni en el barrio te dan para que juegues porque vas a arruinar los jugadores. Dedícate al boxeo, conmigo no hables de futbol, no tienes idea.

“Tú te llevas por estadísticas y yo me llevo por otras cosas, cada uno tiene sus puntos de opinión. Te puedo respetar como periodista, lo que vendes en las redes, que lo haces bien a propósito, en contra del América. Pero a mí no me hables de futbol, no sabes lo que es un sistema de juego”, sentenció un Bigotón ya enojado.