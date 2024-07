Muy cerca de enfrentar a Colombia en las Semifinales de la Copa América 2024, e l director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, consideró que los jugadores que están en cancha deben experimentar emociones para dar el máximo durante el partido.

"Las virtudes de los jugadores se activan a partir de las emociones, cuanto más comprometido está un jugador con el partido, más posibilidades tiene de poder usar sus virtudes y de mostrar sus virtudes, comparto el concepto suyo, el tipo de partido convoca a los jugadores a hacer el partido que puedan lograr".

Sin embargo, hizo una acotación sobre l o que actualmente se le considera un buen jugador, que está muy lejos del que juego bonito.

"Me gustan los extremos y los que desbordan vértice del área rival y área propia y consiguen mandar centros. Maxi tiene esas particularidades y no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. El jugador bueno no es el que tenga virtudes, el bueno es el que tiene porcentaje alto, es una cosa difícil de explicar y bueno de admitir".

El timonel de la Celeste, también dejó claro que las estrategias no siempre deben ser de un futbol ofensivo, además de que pueden cambiar ya que se está en la cancha, como les sucedió ante Brasil.

"Los equipos juegan para imponer sus recursos y evitar que el rival imponga, fue un partido competido donde a cada jugador les costó mucho mostrar sus opciones creativas y así se dio el juego. Nosotros pensamos en hacer lo que mejor sabemos hacer, los equipos no únicamente deben saber atacar bien sino defender bien, tienen intenciones de jugar de un modo, no saben si lo van a hacer y estar preparados para resolver momentos diferentes del juego".

Finalmente, Marcelo Bielsa advirtió de las consecuencias que puede traer buscar un juego atractivo sobre el tema de un resultado positivo.

"Intentando jugar bien tienes la opción de ganar, pero hay un riesgo, intento de futbol bien jugado genera riesgos, futbol creativo y también sería justo que no se le reclamara al intérprete que juegue bien. Las dos cosas a veces suceden y a veces no, jugaste bien y perdiste y no hay, quienes dirigen la forma de pensar de la mayoría. La mayoría no saben mucho de futbol, ustedes saben lo mismo que nosotros, eso llega a los intérpretes y lo componen de la mejor manera”.

MARCELO BIELSA IRONIZA SOBRE MAXI ARAÚJO

El técnico de la Selección uruguaya, luego de ser preguntado sobre las cualidades del jugador del Toluca, Maxi Araújo, ironizó en el sentido de que considera no deben de preguntar sobre un jugador que está a lado, por lo que causó las risas de la prensa con su declaración.

"Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte, no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron", ironizó.

