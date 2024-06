Israel Reyes destacó la influencia de Miguel Layún para destacar como lateral

“ Jimmy (Lozano) sabrá qué idea tiene conmigo para estar jugando, ya sea de central, lateral. Si es lateral es donde voy con mucha ilusión que es donde he estado jugando últimamente y de ser así encantado. Vengo de ser un jugador que juega en todos lados, claro que quiero hacerlo de forma correcta en la selección”, indicó Israel Reyes a Gibrán Araige .

“Se dio con muchas prácticas que tuvimos previo al torneo, me decía ten paciencia que te necesitamos como un stop por lateral, te vamos a ayudar a estar muy bien físicamente, estar en niveles muy altos, es que las cualidades las tienes para hacer este tipo de cosas.

“Trabajé a la mano de ellos, empecé dos o tres partidos como central, y de ahí me puso como lateral, de ahí no dejé esa posición, uno que otro de contención. Un poco influyó el hecho de que Layún estuviera aún ahí para mirarlo un poco, ver a un jugador de mucha experiencia para saber cómo llevar la posición y me sentí muy bien”.