"Siempre se tiene que trabajar, hoy en día hay buenos arqueros, pero creo que a veces somos muy duros, pedíamos un cambio, pedíamos todos ese cambio y hoy que se da se ataca al que está o se da la oportunidad a un joven y por ahí le hacen goles, como le tocó a Tala, que a mi punto de ver no tuvo nada que ver en los goles pero se ataca demasiado. Piden algo y cuando se da lo del cambio, la gente no apoya las decisiones que se están tomando, al final de cuentas no le vas a dar nunca el gusto a toda la gente, es la realidad".

El sueño de Selección sigue vivo para Cota

"¿Me faltaron (oportunidades)?, la verdad que no, estoy contento con lo que pudo hacer en selección, las oportunidades que se me dieron fueron pocas, pero bueno, a final de cuentas pude decir que estuve ahí y que fui parte de muchos procesos de los cuales disfrutaba mucho y quien no puede disfrutar estar en la selección que más allá de todo lo que puedas hacer en tu club, representar a tu país como futbolista siempre lo he dicho es lo mejor que le puede pasar a uno.