La pelota al que sabe | A Cardozo no le temblaría la mano con Jimmy Lozano

José Saturnino Cardozo , exjugador y goleador histórico de Paraguay y Toluca , no dudó en señalar que, en caso de que México fracase en Copa América , debe haber "cambios" respecto al director técnico Jimmy Lozano .

En La Pelota al que sabe de TUDN, Cardozo dejó en claro que para él, "no existen" los procesos en Selección Mexicana y que, a su parecer, la Copa América es un torneo lo suficientemente importante como para que el Tri lo 'desperdicie'.

Después de la derrota de la Selección Mexicana ante Venezuela por 1-0 , Cardozo dejó en claro que los cambios generacionales no deben darse por obligación, además de que señaló que él cambiaría a Jimmy Lozano si México no pasa de la Fase de Grupos.

"En una selección no existe un proceso, es resultados, uno no puede pensar en un cambio generacional y a ver qué pasa, es un torneo muy importante para nosotros, para mí, con todo respeto, debe haber un cambio, no se ve una mejoría futbolísticamente hablando".