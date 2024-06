Jorge Sánchez revela 'pesadilla' en Europa y destaca su nivel en Copa América

"Ahora es cuando realmente me veo y vale la pena todo lo que pasé, todo lo que aprendí, todo lo que he pasado allá que me ha hecho una persona aún más fuerte dentro y fuera del campo. Somos humanos, tenemos sentimientos y aún así yo nunca he bajado los brazos, al contrario, creo que el tiempo que estuve allá separado entrené dos o tres veces diarias y eso me ayudó".

“Estoy consiente de lo que he dado, a veces mucha gente no valora lo que he hecho, a veces un error te crucifica muchas veces. Yo he sido una persona que me he levantado, he conseguido títulos, medallas olímpicas, he hecho lo que muchos jugadores no, que por muchas circunstancias no han ido a Europa y yo estuve en Europa. Nadie me regalo nada, desde niño he sufrido, le he batallado.