Johan Vásquez cree que a Jimmy Lozano 'se le carga la mano' en el Tri

En el mismo tema, Johan Vásquez dejó en claro que todos los elementos de la Selección Mexicana tienen la misma relevancia, por lo que no se puede juzgar de manera individual las consecuencias de los resultados que se tengan a lo largo de los partidos en el magno certamen continental.

"El equipo está muy unido, la verdad, somos conscientes, no por decir que estamos hundidos, vemos nuestros errores, para crecer hay que reconocer, pero es corregir rápidamente, tener humildad para seguir creciendo, no somos unos cracks para decir 'no pasa nada, él resuelve', todos somos iguales, del más chico al más grande, y esa unión hará la diferencia".