"El tema con la Selección Mexicana me parece que se planeó para decirnos que esta Copa América se jugó con jóvenes (en caso de la eliminación temprana), no estoy preocupado por la Copa América o si México va a pasar de fase, estoy preocupado por el Mundial del 2026, con estos futbolistas, porque no van a caer otros del cielo , México no tiene para trascender en la Copa del Mundo que habrá en su país".