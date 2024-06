"Está más fácil porque no tenemos que competir por la Copa del Mundo, ahí esta, todos queremos buenos resultados, pero me parece que estamos esperando cualquier fallita para irnosle encima a Jaime".

"Juegue muchísimo mejor de lo que jugó en este último tiempo, porque las circunstancias así lo van a requerir y México tiene buenos jugadores, decían ustedes en la televisión, que faltaba que manejaran mejor la pelota y yo creo eso también, hubo veces que los delanteros no tenían ni una oportunidad porque no llegábamos, la pelota se pierde antes de tiempo".

ENRIQUE MEZA Y EL CAMBIO GENERACIONAL DEL TRI

"Intentaron... están intentando, no hacer una limpieza, pero sí darle paso a los jugadores jóvenes, pero Chucky es un joven, no lo deben de descartar y si ahorita no se está necesitando en un par o tres meses lo van a tener que llamar, ya tiene dos Mundiales, ha destacado, salió campeón en Italia, Holanda, creo que México entero no está para desechar buenos jugadores".