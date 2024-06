El jugador del West Ham de la Premier League asegura que el Tri no viene a participar sino a competir y buscar ganar. Incluso, que motiva a sus compañeros pues todos saben que este torneo es una gran vitrina que les da exposición al extranjero.

Edson Álvarez y su nuevo rol de capitán en el Tri

También destaca el rol que asume como capitán no solo en el campo de juego, también fuera de él sobre todo en los momentos más difíciles como la derrota ante Uruguay (4-0) donde se encargó de motivar a sus compañeros.

“En este poco tiempo que llevo asumiendo este rol, he tratado de acercarme a mis compañeros porque así puedes entender un poco cómo piensan y actúan. Muchas veces con el técnico no es la misma confianza que con el compañero.

"Después del partido contra Uruguay, que era muy importante ver a jugadores, terminando el vestidor parecía un funeral... yo ahí tomé la batuta de hablar con cada uno de ellos y un caso específico fue con Tala (Raúl Rangel). En su debut que te metan cuatro no es nada fácil, simplemente me acerqué y lo felicité porque es un logro único. Siempre lo he hecho, es mi esencia, poder apoyar desde mi trinchera a cada jugador“, reveló el examericanista.