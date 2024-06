Alejandra, quien iba a acompañada de sus padres, no se esperaba lo que ocurrió más tarde, pues Carlos Acevedo no solo salió a tomarse una foto con ella y firmar su camiseta, también la sorprendió regalándole boletos para ella y su familia para el partido que tendrá lugar en el SoFi Stadium de California .

“Venía precisamente a verlo a él. Por dos años he querido conocerlo, poderlo conocer fue un suelo hecho realidad, en el cuarto practicaba todo lo que iba a decir y lo que iba a hacer y ahora que estuvo enfrente de mí no hice nada de lo que practiqué; no le dije nada, pero se me hizo realidad darle las flores.