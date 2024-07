Cardozo y Salcido hablan del fracaso de Selección Mexicana en Copa América

"Lo más preocupante es si tenemos material humano para poder competir para el Mundial 2026, preocupante que México en tres partidos, más allá de que hizo un gol, es que no genere. Una selección que busca jugar el quinto partido del Mundial, que después de ocho años vuelve a competir en la Copa América y que no se genere una oportunidad de gol es preocupante ".

El exjugador paraguayo afirmó que México no jugó bien el torneo puesto que no jugó bien y, además, tampoco entregó resultados positivos.

" México no generó, no jugó bien. La posesión no te lleva a ganar el partido, te lleva a tener el control del juego, pero no te garantiza que vas a ganar. Ecuador le cedió la iniciativa a México, le dijo atácame que yo no necesito ganar el partido. En Sudamérica la gente busca resultados, no jugar bien".