El ofensivo de México aceptó que está en deuda por no dar buenas actuaciones con la selección.

Video Alexis y su mayor temor con el Tri: "Sentía que ya no iba a volver"

Alexis Vega es parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 y afirmó que pensó que no iba a volver más a ser llamado, con el plus de aceptar que sigue en deuda con el Tri.

"En este torneo que pasó hablando (con su esposa) le dije que era mi momento, sentía que podría llegar la oportunidad, pero a la vez también estaba ese de que si no llega a estar en una convocatoria, sentía que ya no iba a volver, entonces es algo que sí me costó muchísimo también asimilarlo... somos unos privilegiados de estar acá en selección y como te digo siempre vengo acá feliz y trato de disfrutarlo más que nada".

En palabras para Gibrán Araige de TUDN, el delantero de Toluca confesó que las lesiones y el mal desempeño con Chivas era razón suficiente para no ser contemplado por Jaime Lozano.

"En algún momento si llegué a pensar, lo platicaba con mi esposa, después del Mundial tuve la lesión de la rodilla en la segunda fecha del torneo, después me costó muchísimo regresar, me costó muchísimo rehabilitarme y bueno después en Chivas no cerré de la mejor manera, es algo en lo cual estoy consciente.

ALEXIS VEGA ACEPTA DE DEUDA CON EL TRI

Alexis Vega es consciente que le falta dar un extra con la Selección Mexicana, al saber que sigue sin dar grandes actuaciones como se espera de él en algún momento.

"Sé que no he hecho como unas grandes actuaciones aquí con la selección pero es a lo que vengo, a lo que trabajo. Sé que en algún momento trabajando de la misma forma me tocará hacer un buen empeño dentro del terreno de juego, ya sea en los partidos, en los próximos, en los que venga con la selección. Trataré siempre de dar ese salto de calidad y voy a demostrar de que estoy hecho".

Vega no fue tomado en cuenta en la victoria de México ante Jamaica de 1-0 en Houston, pero tiene cerca el poder sumar su juego 30 con la camiseta del Tri.

"Cuando vi la convocatoria se me salieron las lágrimas porque era tanto el deseo de estar en esa convocatoria y con el miedo de que si no salía, sentía como que las posibilidades iban a disminuir, pero bueno, yo creo que el trabajo, lo que venía haciendo en Toluca y gracias a Toluca también que me dio la oportunidad de regresar, estoy otra vez acá y trataré de demostrar lo más que puedo y como te digo, no tengo un techo, quiero seguir mejorando y seguir creciendo".

