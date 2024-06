Lichnovsky ubica a Chile al menos en la Final de la Copa América 2024

“Después de tantos años sin venir, ver al grupo, a los más jóvenes y a los que son más grandes, de una manera unida y con ganas de trabajar para querer seguir trascendiendo, a mí personalmente me motiva”, comentó.

"Siempre uno tiene en la meta jugar. A mí me encantan los desafíos, cuando se me da la confianza lo enfrento con mucha responsabilidad. A la edad que tengo no es momento de demostrar talento ni condiciones, sino por el contrario poder expresar el futbolista que soy”, aseguró.