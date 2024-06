Loyola sufrió una lesión en su tobillo izquierdo durante el duelo ante los guaraníes y sus tiempos de recuperación no le permiten viajar a la Copa América, informaron desde La Roja este jueves.

Gareca no había sido preciso sobre la cantidad de jugadores que llevaría a la Copa América, en la que Chile integra el grupo A junto a Perú, ante quien debutará el vienres 21, el actual campeón Argentina y Canadá.

"Nosotros somos de que todo lo que cuesta construir no me gusta desarmarlo", afirmó el técnico de La Roja quien mantuvo la línea en sus citaciones a lo ya visto en la gira por Europa en la que llamó a Erik Pulgar y Diego Valdés, pero no pudieron asistir por lesiones.