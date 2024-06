CONVOCATORIA DE CANADÁ PARA LA COPA AMÉRICA 2024

1 – Dayne St. Clair | Estados Unidos / Minnesota United FC

2 – Alistair Johnston | SCO / Celtic FC

3 – Luc de Fougerolles | ESP / Fulham FC

4 – Kamal Miller | Estados Unidos / Portland Timbers

5 – Kyle Hiebert | Estados Unidos / CIUDAD de St. Louis SC

6 – Samuel Piette | CAN / CF Montreal

7 – Esteban Eustaquio | POR / FC Oporto

8 – Ismaël Koné | ESP / Watford FC

9 – Cyle Larin | SPA/RCD Mallorca

10 – Jonatán David | FRA / LOSC Lille

11 – Theo Bair | SCO / Motherwell FC

12 – Jacen Russell-Rowe | Estados Unidos / Columbus Crew

13 – Derek Cornelio | SUE / Malmö FF

14 – Jacob Shaffelburg | Estados Unidos / Nashville SC

15 – Moïse Bombito | Estados Unidos / Rápidos de Colorado

16 – Maxime Crepeau | Estados Unidos / Portland Timbers

17 – Tajón Buchanan | ITA / Inter de Milán

18 – Thomas McGill | ESP / Brighton & Hove Albion FC

19 – Alfonso Davies | Alemania/Bayern Múnich

20 – Júnior Hoilett | SCO / Aberdeen FC

21 – Jonatán Osorio | CAN / Toronto FC

22 – Richie Laryea | CAN/Toronto FC

23 – Liam Millar | SWI / FC Basilea

24 – Mathieu Choinière | CAN / CF Montreal

25 – Tani Oluwaseyi | Estados Unidos / Minnesota United FC

26 – Ali Ahmed | CAN / Vancouver Whitecaps FC