" Una locura lo que hizo este grupo , lo que viene haciendo la selección de Argentina porque creo que después de esto se le da mucha importancia a todas las finales que me tocó jugar a mí, de los que quedamos de la antigua camada".

Para el astro argentino, el logro de arribar a una final más no fue misión sencilla, puesto que las condiciones que se dieron en el torneo continental no fueron las mejores.

Desde el punto de vista del también jugador del Inter de Miami, lo hecho por Argentina no es sencillo, pero se mostró contento de haberlo logrado una vez más.

"Disfrutemos de todo lo que estamos viendo, lo que no está pasando como selección, como comunión, con un grupo, vuelvo a repetir, no es fácil que estemos otra vez en una final y volvamos a competir por ser campeones, es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharlo porque no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer".