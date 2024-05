Alex de la Rosa, analista de TUDN , cuestionó que el hecho de no llamar a Henry Martín es para 'abrir' camino a Santiago Giménez como el 9 titular en el Tri.

"El ejemplo del 9 es clarísimo, no me digas que quitaron a Henry para poner a Memo (Martínez), porque Memo va a llegar de 31 al Mundial, ni siquiera Memo es mejor que Henry, a Henry lo hacen a un lado para abrirle el camino a Santi.

"No porque estén convencidos que Henry hoy no es seleccionado, entonces, ¿realmente es para rejuvenecer o fue por miedo a que estando Henry no puedan poner a Santi?".