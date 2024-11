Lionel Messi se llevó los reflectores durante el Paraguay vs. Argentina de las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol tras encarar al árbitro y reclamar con mucha efusividad.

La infracción se marcó, pero el árbitro Anderson Daronco no mostró la amarilla a Alderte que habría siginificado su expulsión del partido tras casi 45 minutos completados, pues el defensa central ya contaba con una amonestación previa.

Tras el silbatazo del medio tiempo, Messi, quien estuvo 'vetado' para el partido en Paraguay, no tardaron en encarar al árbitro brasileño y Lionel lució muy molesto, ya que hasta apuntó el dedo de su mano derecha en repetidas ocasiones y le dijo, “Vos sos un cagón, no me estas gustando”, antes de marcharse a los vestidores.