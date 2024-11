El estratega de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda , no quiso abordar de gran forma el tema de las polémicas palabras de César Huerta sobre los Catrachos , pero si lanzó un mensaje al futbolista mexicano.

“Debemos de aprovechar el tiempo para hablar de futbol porque todo se queda en que este dijo o este no dijo, ya sabemos el juego que hay… todos reconocemos el potencial de México, es natural, es una cultura futbolística que ha sido sede de dos mundiales, tiene la infraestructura que tiene, los clubes que tiene, los estadios, la historia”

“¿Qué hay que hacer? Admirarlos y tratarlos de acercarse a ellos, y hay que ser humildes en la grandeza, es lo único que me han enseñado, ser humildes en la grandeza, no mirar a nadie por debajo, no subvalorar a nadie”, indicó Reinaldo Rueda.