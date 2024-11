¿Ningunea a la Liga Nacional de Honduras?

Además, para Rueda el abultado marcador no refleja lo que pasó en el Nemesio Diez: “Quizás el resultado no es lo justo para lo que hizo Honduras en la cancha. Ellos fueron eficaces, nosotros no, tuvimos dos situaciones, no las concretamos y creo que ahí se resume todo”.