Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, explicó que, a pesar del triunfo del Tri ante Honduras, puede haber críticas por su desempeño al frente del conjunto mexicano.

Al respecto, el 'Vasco' señaló que no es su intención 'caer bien' y que él se centra en que la Selección Mexicana pueda mejorar.

"Mi trabajo no es callar bocas, es que mi equipo juegue mejor, no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vengo aquí a caer bien, entiendo la crítica, esto no me influye para tomar ciertas decisiones, estaba muy tranquilo".

Después de ser agredido en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, Javier Aguirre resaltó que hay ciertos episodios que lo llenan de vergüenza, pero que él nunca buscará la confrontación, esto en alusión a ciertos comentarios en donde lo señalan en su actuar en ese episodio en Honduras.

"Te podría mostrar, nunca jamás en la vida me he metido con nadie, lo que a mí compete, es cierto, que se puede ver en la línea cosas y me da vergüenza. muchas veces mi conducta, pero intento mejorar, no he promovido un gesto contra alguien, ni a favor de la violencia ni nada, mencionas a la prensa, yo es algo que no controlo.

"Yo puedo controlar las redes y declaraciones de mis jugadores, les pido que sean respetuosos, prudentes, que no provoquen el debate, no están para eso, está fuera del futbol, para eso les pagan. Cierto que he perdido la cabeza, lo admito, he pagado por ello y no estoy orgulloso", concluyó.