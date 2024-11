“Son decisiones... lo más fácil es nombrar a 23 y no 27 (en la convocatoria), si hubiera dejado fuera a Sepúlveda hubieran dicho 'es el que más está en forma'. No hay una lista que agrade a todos... es así, siempre sobran y siempre faltan”, declaró el seleccionador en rueda de prensa.

“Hablé con Henry porque creo que se merecía una explicación, soy entrenador nacional, no es como un equipo donde hay titulares-suplentes, en selección es fácil 'no te gustó campeón, el siguiente'. Tenemos ese derecho los entrenadores: elegir los que creemos que son los mejores para determinados momentos.

"Yo me fijo en todo eso, en las reacciones, acuérdate que hemos hablado del futbolista 365, me fijo en sus conductas, cómo son ellos. No me permito que en la selección esté alguien a fuerza o que esté alguien enojado. Es un orgullo, un privilegio estar en selección, juegues, vayas al banco o tribuna, porque hay 500 levantando la mano para venir”.