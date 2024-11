‘Choco’ Lozano, capitán de Honduras, recuerda sus duros inicios en el futbol

“Ella (su mamá) era enfermera y con el sueldo no le alcanzaba para todo . Entonces ya siempre llevaba algo extra para poder vender en el hospital. Siempre hacía algo extra y a veces me tocaba a mí ir con ella y ayudarla a vender”, recuerda el ‘Choco’.

“También preparaba lo que nosotros le decimos churro y entonces lo vendía por ahí. A mí me tocaba acompañarla y a veces no me gustaba ir la verdad, pero me tocaba”, manifestó el hondureño