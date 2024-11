"La sanción ridícula, a Panamá le dieron tres partidos de suspensión solamente por gritos, esto que fue una agresión un partido de veto, me parece una ridiculez ", externó Mafer Alonso de TUDN .

"Tanto tiempo de investigación y analizar videos para que resulte que descalabrar a un técnico te cueste un partido de veto, me parece de broma, por eso pasa lo que pasa. En una dos o tres años que vuelve a Honduras y a puerta abierta, no nos vamos a sentir seguros, es de risa el castigo, como es normal, no pasa nada", comentó Gibrán Araige de TUDN.