'Tata' Martino sobre ausencia de Pulisic: “No cambia nuestra postura”

“Yo no me tomo las cosas en forma personal, porque mi función es conducir un equipo y debo de velar por el bienestar de mis jugadores y el equipo. Cuando uno se lo toma como personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones. Es un gran partido, se reconoce la importancia que tiene y las circunstancias por la Eliminatoria, pero no lo tomaré como algo personal, sigo siendo el entrenador de México nada más”, expresó.