Presidente la Federación Panameña: México es Top 5 del mundo

"México es una selección probablemente Top 5 del mundo en mi parecer, es una selección que tiene un cuerpo técnico amplio, muchos recursos que no tiene una nación como Panamá, además tiene muchos legionarios y nacionalizados que nosotros no tenemos acá, aquí somos todos panameños, no hay argentinos, pero bueno, son parte de las cosas y vamos con humildad y de a poquito, mañana será un bonito partido para demostrar qué tanto hemos avanzado.