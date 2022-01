Hugo Pérez: “No fuimos una selección fácil para Estados Unidos; México perdió aquí 2-0”

“El análisis fue positivo, creo que no fuimos una selección fácil para Estados Unidos, México perdió aquí 2-0 y nosotros 1-0, lo que nos hace falta son los detalles pequeños porque ve la jugada (del gol), es una jugada que no lleva mucho peligro pero que no resolvemos en el momento adecuado, eso te pasa factura, esa jerarquía, esa experiencia”, comentó el estratega en conferencia de prensa tras el partido de Eliminatoria.