“Definitivamente será diferente, Jiménez no estuvo en la Nations League y (Chucky) Lozano sí estuvo, así es que estamos familiarizados con él. Jiménez para mí es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles para Wolves, muy activo para Wolves, dando asistencias y haciendo goles. Realmente me gusta ese jugador, es interesante y aporta mucho al equipo, pero también me gusta Funes Mori, creo que también es un gran jugador.