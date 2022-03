Gio Reyna acepta la gran rivalidad con México y quiere imponerse en el Estadio Azteca

"He escuchado historias de mi papá, también he visto juegos y sé que va a ser un partido difícil. Antes en Denver fue un partido muy duro, así que, no mucho ha cambiado, en el Azteca supongo que será muy intenso, un poco duro para nosotros, tienen una gran afición, gran equipo obvio, será muy duro jugar allá, pero estamos listos, emocionados, conocemos todo lo que conlleva esta rivalidad y estamos listos para eso", dijo Reyna en conferencia de prensa.