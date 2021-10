“Yo creo que es algo que nos pasó en el primer tiempo y tiene que ver con que nosotros no presionamos bien después del gol, dejamos crecer al rival con el manejo de la pelota, empezamos a retroceder. Nos faltó más intensidad, pero empieza por una situación de juego, no por no entender que el rival era un rival de jerarquía”, comentó en rueda de prensa.