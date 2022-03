EE.UU. vs México: historias secretas de una rivalidad apasionada

El mejor recuerdo que tengo de jugar contra México siempre será ese partido en 2002. Fuimos capaces de derrotarlos al más alto nivel de nuestro deporte y fue verdaderamente increíble. Después del partido, recuerdo que los autobuses de los dos equipos estaban aparcados uno al lado del otro ... Todavía no entiendo cómo pasó eso. Nuestros veteranos Cobi Jones, Earnie Stewart y Frankie Hejduk fueron los que comenzaron a cantar y a golpear las ventanas. México no había llegado todavía a su autobus, pero nosotros ya estábamos celebrando y corriendo por el pasillo. Y cuando pasamos a su lado, no fue algo bonito. Básicamente, no fueron respetuosos. Pero no nos importaba. Habíamos derrotado a nuestro máximo rival en un Mundial para avanzar a los Cuartos de Final.