Sin embargo, no se le notó del todo cómodo sobre la cancha y el propio futbolista, quien no tuvo suerte en las jugadas de táctica fija, lo admitió, aunque indicó que llegan con confianza para el partido del miércoles ante Honduras: "Quiero utilizar eso (la pelota parada) a favor de Estados Unidos, yo hoy no jugué mi mejor partido; no hay una preocupación, estaremos listos".