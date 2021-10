“Si ya se tienen tantos años de no ir a un Mundial quiere decir que no hay calidad, no hay nivel, y no hay nivel porque no hay evolución en la Liga de El Salvador, no hay evolución, no se busca mejorar la infraestructura para que los jugadores tengan posibilidades de desarrollar mejor sus cualidades, se contratan extranjeros de nivel medio para abajo, porque un buen extranjero también viene a ayudar a mejorar a los jugadores locales, las contrataciones son de medio pelo, como decimos normalmente, malas instalaciones, problemas de pagos, clubes que no tienen dinero, y eso va a ser para la eternidad si no hay un cambio.