Alberth Elis acepta eliminatoria desastrosa; Bolillo aclara que no se baja del barco

"Son momentos oscuros donde ya no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo, pasa de una situación agradable a una donde ya no hay respeto y somos señalados por lo que está ocurriendo; no tengo más que decirles, hemos trabajado, pero no nos salen los resultados. Muchas gracias, adiós”, fueron sus palabras.