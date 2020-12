Liga de Campeones de la Concacaf 2020: calendario, ronda final, sedes, rivales

La Liga de Campeones de la Concacaf dio a conocer el calendario y horarios de la ronda final del torneo de clubes que enfrenta a los mejores de la región y que había sido suspendido debido la pandemia por coronavirus. Todo quedó listo para reanudarse.

El torneo conocido como Liga de Campeones de la Concacaf retomará la acción a partir del 15 de diciembre, fecha en la que se disputará los cuartos de final. Los horarios y sedes ya están definidos y los conjuntos sólo esperan el pitazo inicial de uno de los torneos de clubes más importantes del continente, así que todo está listo para la celebración de un nuevo título.

El torneo se suspendió el pasado mes de marzo cuando finalmente se declaró la pandemia por coronavirus, los 8 clubes de la etapa de cuartos de final ya habían jugado los compromisos de ida, así que el próximo paso será terminar de definir las eliminatorias en los compromisos de vuelta, de dónde saldrán cuatro clasificados para la semifinal del torneo de Concacaf.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES?

Atlanta United vs América

El Atlanta es uno de los cuatro equipos de la Major League Soccer que aún deben afrontar el partido de vuelta. Lo harán nada más y nada menos que frente al Club América, que dirigido por Miguel 'Piojo’ Herrera, que ya habían goleado 3-0 en el partido de ida jugado en el Estadio Azteca el pasado 11 de marzo.

Cruz Azul vs LAFC

La máquina cementera tendrá que visitar al conjunto de Los Ángeles el próximo 16 de diciembre, el partido se jugará en el estadio Banc of California Stadium, que será a las 22:30 horas del este de los Estados Unidos. El partido podría significar una buena oportunidad para la reaparición del delantero Carlos Vela frente a un conjunto mexicano.

Tigres vs NYC FC

El equipo que dirige Ricardo Ferreti había vencido en la ida, jugando de local con marcador de un tanto por cero, así que ahora tendrá la oportunidad de sellar la clasificación en casa el próximo 15 de diciembre.

Olimpia vs Montreal Impact

El conjunto hondureño es el único que logró avanzar hasta las instancias finales de Liga de Campeones de la Concacaf, el equipo que dirige el argentino Pedro Troglio celebró en la ida como tantos de Jerry Bengtson y Jorge Benguché. El equipo buscará su pase a la siguiente fase el martes 15 de diciembre.

SEMIFINALES

El ganador de la eliminatoria entre América vs Atlanta se medirá al vencedor del Cruz Azul vs LAFC, mientras que el equipo que se imponga en la eliminatoria entre Tigres vs NYC FC se medirá al vencedor del partido entre Olimpia vs Montreal.

Las semifinales se jugarán a un único partido el 19 de diciembre, el primer duelo será a las 20:00 horas del este de los Estados Unidos y el segundo a las 22:30 horas.

La gran final se disputará el 22 de diciembre, dos días antes de la celebración de la Navidad, un estadio que aún está por definirse, pero el compromiso se disputará a partir de las 22.00 horas del este de los Estados Unidos.

Calendario de los cuartos de final, semifinales y final de la SCCL 2020 (en hora del este):

– Cuartos de final

Martes, 15 de diciembre de 2020

Montreal Impact (CAN) vs CD Olimpia (HON) - 20:00

Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA) - 22:30

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Atlanta United FC (USA) vs Club América (MEX) - 20:00

Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX) - 22:30

– Semifinales

Sábado, 19 de diciembre de 2020

Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA) - 20:00

Atlanta United FC (USA) o Club América (MEX) vs Los Angeles FC (USA) o Cruz Azul (MEX) - 22:30

– Final

Martes, 22 de diciembre de 2020

Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 - 22:00