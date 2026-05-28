Toluca ¿Cuántos campeonatos ganados tiene Toluca en Concacaf Champions Cup? Los Diablos Rojos buscan sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas.

Video Todos los títulos de Concacaf Champions Cup del Toluca

Toluca se metió nuevamente a la disputa por el título de la Concacaf Champions Cup donde buscará consagrarse como monarca de la región y romper esa larga sequía de más de 20 años.

Los Diablos Rojos se metieron a la Final de Concacaf tras superar en Semifinales a Los Angeles FC y en el partido por el título se enfrentará a Tigres, reviviendo la final del Apertura 2025 donde Toluca logró el bicampeonato de la Liga MX.

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A pesar de ser uno de los máximos ganadores del futbol mexicano, el cuadro escarlata tiene en su historia solo dos títulos de Concacaf.

El primero lo consiguió en 1968 al no tener rival para la final luego de que los equipos Aurora (Guatemala) y Transval (Surinam) fueran descalificados.

El segundo lo consiguió en el 2003 al superar en la Final a Monarcas Morelia por 5-4 en el global para levantar el título de la región.

En otras tres ocasiones se ha quedado a la orilla del título, pero perdió las finales del 1998, 2006 y 2014.

TÍTULOS DE CONCACAF CHAMPIONS CUP DEL TOLUCA EN SU HISTORIA

Toluca disputará su sexta final de la región donde buscará su tercer título de Concacaf, y segundo en el estadio Nemesio Diez, para meterse al próximo Mundial de Clubes.

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