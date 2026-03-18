    Seattle Sounders FC

    Horario y dónde ver Sounders vs. Whitecaps, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions

    Este partido cuenta con varios enfrentamientos al ser dos equipos que militan en la MLS.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

    Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps es el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 18 de marzo en la cancha del Lumen Field.

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    El partido de Ida en Canadá finalizó con claro triunfo de 3-0 a favor del Seattle, el marcador más abultado de todas las eliminatorias en esta ronda.

    En caso de querer avanzar a Cuartos de Final, Sounders debe ganar, empatar o hasta perder por 2-0 para pasar, si cae 3-0 el juego se va a penales. Whitecaps debe ganar sí o sí por más de tres goles para avanzar por criterio del gol de visitante.

    SOUNDERS VS.

    WHITECAPS

    : HORARIO Y DÓNDE VER


    Los dos equipos de la MLS tuvieron actvidad el fin de semana, ambos precisamente el pasado domingo 15 de marzo. Seattle tuvo encuentro contra San Jose Earthquakes, mientras que Whitecaps recibió a Minnesota United.

    • Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026.
    • Horario: 21:00 Centro de México | 23:00 ET, 20:00 CT y 20:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    HISTORIAL DE VANCOUVER Y SEATTLE


    Como mencionamos en días pasados, el historial entre estos equipos de MLS es nulo dentro de la Concacaf Champions Cup, pero cuenta con más de 40 partidos en la liga de los Estados Unidos.

    El saldo en 44 juegos es de 11 triunfos para Whitecasp, 20 de Sounders y 13 empates, con 47 goles anotados y 69 recibidos, solo en la competición estadounidense.

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