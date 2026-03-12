Seattle Sounders FC Seattle Sounders se impone de visita a Vancouver Whitecaps en la Concacaf Champions Cup Con doblete de Paul Arriola, el equipo de Seattle se impuso de manera categórica en Vancouver y tienen un pie en los Cuartos de Final.

Video Resumen | ¡Golpe de autoridad del Seattle en Concacaf!

En partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, el Seattle Sounders se metió de visita al BC Place de Vancouver y goleo 3-0 a los Whitecaps con doblete de Paul Arriola.

Antes del descanso, en un error defensivo de Vancouver, Jesús Ferreira ganó la pelota, se metió al área, puso la diagonal retrasada para que apareciera Paul Arriola, le pegara y fusilara al portero para el 1-0 en favor de Seattle.

PUBLICIDAD

A los 58 minutos llegó el doblete de Arriola cuando Kalani Kossa-Rienzi escapó a velocidad por banda derecha, metió la diagonal de la muerte al área, donde el defensa no pudo cortar, para que apareciera de atrás Paul y simplemente la empujara para el 2-0 en favor de los Sounders.

A los 70 minutos Cristian Roldán metió un centro preciso al área, mismo que no pudo ser rematado por Danny Musovski de frente al arco, pero de atrás llegó Paul Rothrock para pegarle con potencia y marcar el lapidario 3-0 para Seattle.