Seattle Sounders ¡Seattle consuma su boleto a Cuartos de Final en Concacaf! Sounders pisó el acelerador al final y derrota 2-1 a Vancouver, (5-1 en el global) y espera al ganador de Tigres vs. Cincinnati.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Seattle consuma su boleto a Cuartos de Final en Concacaf

La historia de esta serie que concretó en los primeros 90 minutos que se jugaron en Vancouver, con los tres goles que consiguió Seattle en el partido de ida. Una ventaja que parecía muy complicada para Whitecaps y así lo fue en el segundo capítulo.

Sounders inclinó la balanza jugando de visitante y en casa no arriesgó tanto, a pesar de salir con su cuadro titular el técnico Brian Schmetzer. Seattle fue ordenado en zona defensiva, permitiendo muy poco a Whitecaps.

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Al minuto 24, Vancouver Whitecaps se acercó en el marcador con gol de Jeevan Badawl, a pase de Thomas Müller. La jugada se inició con un robo de esférico que fue aprovechado por el cuadro visitante para sorprender al guardameta Frei, en 0-1 en el marcador.

V ancouver siguió intentando acercarse al Sounders en la pizarra, con llegadas de peligro, pero a la hora de la definición se fallaba.

En la recta final, Seattle pisó el acelerador y consiguió el empate a un gol con tanto de Danny Musovski al minuto 79 y cuatro después Paul Rothrock cerró el marcador 2-1.