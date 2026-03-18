Cruz Azul Nico Ibáñez o 'Toro' Fernández: Larcamón revela el plan en Cruz Azul Después de eliminar al Monterrey en la Concacaf Champions Cup, Larcamón revela los planes que tiene para su delantera.

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Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, reconoció que si bien Nico Ibáñez tiene en este momento cierta 'ventaja' sobre el 'Toro' Fernández en la delantera titular de los cementeros resaltó que necesita de ambos para los planes que tiene tanto en Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

Después de eliminar al Monterrey del certamen internacional, Nicolás Larcamón se sinceró respecto a ambos elementos y reiteró que le agradó la situación en la que vio al 'Toro' Fernández.

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"La situación de los centros delanteros es repartir los minutos, el Toro venía tras un par de partidos siendo decisivo, es una pieza fundamental, venía de una molestia, una sensación incómoda, y lo opuesto es que tenemos esa competitividad, soluciones como las que nos da Nico también, aprovechamos las virtudes, Nico se impuso un poco más en los últimos partidos, pero para el cierre del semestre necesitamos a los dos, al Toro lo necesito, sin él va a estar complicado alcanzar los objetivos, él trabaja para resolver esa molestia, hoy lo vi mejor".

Además, Larcamón señaló que la falta de minutos de Ebere han sido, sobre todo, por su labor de adaptación en el conjunto cementero, pero confía en que el jugador nigeriano pueda avanzar en este tema.