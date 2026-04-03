América Sam Surridge, Raphael Veiga y los jugadores a seguir del Nashville vs. América en la Concacaf Champions Cup Previo al duelo de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup conoce a las figuras que podrían marcar diferencias.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nashville vs. América en la Concacaf Champions Cup: jugadores a seguir

América visitará al Nashville SC de Estados Unidos en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en busca de tomar la ventaja que les de tranquilidad de definir su pase en casa, aunque deberá estar atento a su rival, pues ya dio una sorpresa en el certamen.

El Nashville, que debuta en esta instancia, derrotó al Inter Miami de Lionel Messi y cuenta con jugadores que han demostrado ser peligrosos. No obstante, las Águilas también cuentan con sus respectivas figuras que bien podrán dar pelea fuera de casa.

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¿Quiénes son las figuras de Nashville SC?

El inglés Sam Surridge es el hombre fuerte en la escuadra estadounidense. Con 27 años ha lucido en esta temporada con siete goles anotados, haciendo una buena dupla con el argentino-estadounidense Cristian Espinoza quien además de anotar asiste.

Además de ellos, destacan los hondureños Bryan Acosta y Andy Najar, viejos conocidos del futbol mexicano por su participación en selección y que sobresalen en el medio campo y la defensa, respectivamente. Hany Mukhtar también destaca como figura del combinado moviendo los hilos del mediocampo.

Figuras del Nashville:

Sam Surridge (delantero)

Hany Mukhtar (medio)

Cristian Espinoza (extremo)

Andy Najar (lateral)

Bryan Acosta (medio)

¿Quiénes son las figuras del América?

América, por su parte, cuenta con jugadores muy destacados y que ya han demostrado en este torneo internacional. Un ejemplo es Raphael Veiga quien de inmediato sobresalió en sus primeros minutos en Concacaf.

Además del brasileño están jugadores experimentados como Alex Zendejas, así como Erick Sánchez e Israel Reyes, quienes son habituales también en la selección nacional.

Figuras de América: