América Alineaciones confirmadas del Nashville vs. América en la Concacaf Champions Cup Los entrenadores no se guardan nada para este partido de ida y mandaron al campo a sus mejores hombres disponibles.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nashville vs América: Alineaciones de la Concacaf Champions Cup

El América visita al Nashville SC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en busca de obtener un buen resultado que les de tranquilidad para la vuelta en el recién reinaugurado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México.

Es por eso que André Jardine presenta un equipo compuesto con sus mejores hombres y en donde la responsabilidad de los goles quedará a cargo del canterano Salas.

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Por su parte, el Nashville que debuta en esta instancia no se guardó nada y envió a su mejor once. El inglés Surridge será el as bajo la manga del equipo estadounidense, pues garantía de gol.

Alineación de Nashville:

Brian Schwake

Maxwell Woledzi

Jeisson Palacios

Cristian Espinoza

Patrick Yazbek

Sam Surridge

Hany Mukhtar

Matt Corcoran

Reed Baker-Whiting

Andy Nájar

Warren Madrigal

Alineación de América:

Rodolfo Cota

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Alejandro Zendejas

Isaías Violante

Rodrigo Dourado

Raphael Veiga

Érick Sánchez

Ramón Juárez

Miguel Vázquez