Alineaciones confirmadas del Nashville vs. América en la Concacaf Champions Cup
Los entrenadores no se guardan nada para este partido de ida y mandaron al campo a sus mejores hombres disponibles.
Video Nashville vs América: Alineaciones de la Concacaf Champions Cup
El América visita al Nashville SC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en busca de obtener un buen resultado que les de tranquilidad para la vuelta en el recién reinaugurado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México.
Es por eso que André Jardine presenta un equipo compuesto con sus mejores hombres y en donde la responsabilidad de los goles quedará a cargo del canterano Salas.
Por su parte, el Nashville que debuta en esta instancia no se guardó nada y envió a su mejor once. El inglés Surridge será el as bajo la manga del equipo estadounidense, pues garantía de gol.
Alineación de Nashville:
- Brian Schwake
- Maxwell Woledzi
- Jeisson Palacios
- Cristian Espinoza
- Patrick Yazbek
- Sam Surridge
- Hany Mukhtar
- Matt Corcoran
- Reed Baker-Whiting
- Andy Nájar
- Warren Madrigal
Alineación de América:
- Rodolfo Cota
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Alejandro Zendejas
- Isaías Violante
- Rodrigo Dourado
- Raphael Veiga
- Érick Sánchez
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Patricio Salas
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